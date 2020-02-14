Оперативники предупредили заказное убийство сотрудницы Академии СБУ (фото)

Житель одного из городов Кировоградской области хотел убить свою бывшую жену, с которой у него продолжаются судебные споры относительно определения места жительства общего ребенка и выплаты алиментов.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии СБУ.

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Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из городов Кировоградской области ищет киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии СБУ.

«С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры относительно определения места жительства общего ребенка и выплаты алиментов», - отметили в СБУ.

Так, правоохранители имитировали в Киеве исчезновение и обстановку убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его исполнении. При этом жизнь жены он оценил в одну тысячу долларов.

«Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, средства перечислял через банковские платежные системы», - говорится в сообщении.

Оперативники задержали заказчика убийства сразу после перечисления «киллеру» последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградской области.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, добавили в СБУ.