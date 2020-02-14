В Киеве накрыли мошенников, торговавших руководящими должностями в высших органах госвласти

Группе мошенников грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, которые за $50-$150 тыс. обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высшие органы государственной власти.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Сейчас следователи Нацполиции завершают расследование уголовного производства, где фигурируют четыре человека. Им инкриминируют совершение преступления против собственности, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество").

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств.

Кроме того, правоохранители обнаружили два предмета, предположительно - гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом, похожим на ртуть.

«В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых причастным лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами")», - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.