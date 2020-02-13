Кандидат в члены Нацсовета предстанет перед судом Харькова за поддельный диплом

Бывший советник экс-главы Харьковской ОГА предоставила диплом о высшем образовании, который оказался поддельным.

Харьковская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Марии Андреас, бывшей советницы экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, за якобы подделку диплома о высшем образовании.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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По данным следователей, во время прохождения конкурса на должность члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Андреас предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования.

Подозреваемая не прошла спецпроверку, поскольку оказалось, что диплом поддельный, о чем Нацсовет сообщил правоохранителям.

11 февраля 2020 года обвинительный акт в отношении женщины направлено в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Сейчас указанному лицу избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в ноябре 2019 года Комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики объявил отбор кандидатур на замещение трех вакантных должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.