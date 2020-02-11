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Зима нагрянула внезапно: в Харьковской области из сугробов вытащили несколько машин (фото)

15:00, 11 февраля 2020
Происшествия
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На Харьковщине полицейские вызволили машину из снежного плена / фото Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В селе Савинцы Балаклейского района "чрезвычайники" помогли двум водителям легковых автомобили Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. С помощью машины повышенной проходимости они вытащили транспортные средства на расчищенный участок дороги.

Кроме того, в Коломакском районе спасатели отбуксировали Nissan, попавший в кювет. 

Спасатели помогли водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы / фото ГСЧС

Так же во время патрулирования Балаклейского района полицейские помогли вытащить из снежного заноса грузовик, который занесло на скользкой дороге. Группа реагирования, чтобы избежать аварийной ситуации, временно перекрыла движение транспорта.

В ГСЧС напоминают об усилении мер собственной безопасности в период обильных снегопадов и гололеда на дорогах и призывают граждан не выходить на улицу без лишней необходимости.

В полиции добавили, что 11 и 12 февраля на территории города и области ожидаются осадки в виде снега и дождя, порывы ветра и метель.

Полиция призвала водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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