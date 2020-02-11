Зима нагрянула внезапно: в Харьковской области из сугробов вытащили несколько машин (фото)

В связи с ухудшением погодных условий в Харьковской области к патрулированию привлечены дополнительные наряды полиции.

Сегодня, 11 февраля, спасатели помогли автомобилистам, которые не могли самостоятельно выехать из сугробов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В селе Савинцы Балаклейского района "чрезвычайники" помогли двум водителям легковых автомобили Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. С помощью машины повышенной проходимости они вытащили транспортные средства на расчищенный участок дороги.

Кроме того, в Коломакском районе спасатели отбуксировали Nissan, попавший в кювет.

Так же во время патрулирования Балаклейского района полицейские помогли вытащить из снежного заноса грузовик, который занесло на скользкой дороге. Группа реагирования, чтобы избежать аварийной ситуации, временно перекрыла движение транспорта.

В ГСЧС напоминают об усилении мер собственной безопасности в период обильных снегопадов и гололеда на дорогах и призывают граждан не выходить на улицу без лишней необходимости.

В полиции добавили, что 11 и 12 февраля на территории города и области ожидаются осадки в виде снега и дождя, порывы ветра и метель.

Полиция призвала водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.