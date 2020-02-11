СБУ установила заказчика и организатора поджога авто журналистки во Львове

Заказчику преступления заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой установила предполагаемого заказчика поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что в заказе преступления подозревается житель Львова, ранее судимый и известный в уголовном мире за контрабандные схемы и хищение топлива со Львовской железной дороги.

По одной из версий следствия, к организации поджога он привлек работника львовской полиции. Полицейский подобрал исполнителя и передал деньги за выполненную "работу". в настоящее время предполагаемый организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании возможному заказчику меры пресечения в виде ареста. Работнику полиции - предоставление разрешения на задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту поджога открыто уголовное производство об умышленном уничтожении или повреждении имущества журналиста.

Как сообщал УНИАН, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января во Львове. Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого, которому сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.