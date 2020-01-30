Во Львове ночью сожгли машину журналистов

Автомобиль поджег мужчина с капюшоном на голове.

Ночью во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Об этом сообщила сама Терещук на своей странице в Facebook.

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По ее словам, к машине подошел человек в маске. В настоящее время на месте работают полиция и Служба безопасности.

Ее муж Василий Терещук, тоже журналист, написал у себя в Facebook, что поджог машины увидел сосед из окна.

"Сосед из окна увидел мужчину с капюшоном на голове. Тот положил пакеты на переднее стекло под щетки и поджег их. Сосед закричал: Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь? - Нет, только эту машину, - был ответ", - отметил Терещук.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года в Николаеве напали на журналиста сайта "Новости-N" Александра Влащенка. Нападавших ищет полиция.