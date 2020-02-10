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На Днепропетровщине разоблачили виртуальную порностудию: снимали подростков и продавали за границу (фото)

16:18, 10 февраля 2020
Происшествия
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На Днепропетровщине разоблачили виртуальную порностудию / фото medikforum.ru

Услуги порнографического характера предоставлялись в режиме онлайн. Покупателями контента были иностранцы, сообщили на странице коммунального предприятия "Муниципальная варта" Павлоградского городского совета в Facebook.

Видео с элементами порнографии с участием девушек транслировали в сети Internet с помощью веб-камер. В зависимости от количества сеансов гонорар модели составлял от 15 до 30 000 гривен в месяц. Предварительно, в городе работали до десяти девушек-моделей.

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Секс-работниц подыскивали из круга знакомых, психологически обрабатывали и обучали размещать видео порнографического характера на специальных сайтах, которые в дальнейшем сбывали за плату. Модели не только сами зарабатывали, но и предлагали знакомым присоединиться, обещая, что видео продаются за рубеж и о них в родном городе никто не узнает.

Теперь деятельность порностудии будут расследовать правоохранительные органы.

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