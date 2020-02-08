При взрыве на СТО в Киеве пострадал спасатель (видео)

Медики опасались за зрение спасателя.

При пожаре на столичной станции техобслуживания пострадал спасатель. Он с ожогами лица и рук находится в больнице. Травмы мужчина получил уже после того, как огонь удалось потушить.

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Как говорится в сюжете ТСН, видео пожара сняли жители соседних домов. Сначала СТО загорелось, а потом произошел мощный взрыв. Что именно его вызвало, пока неизвестно. Владельцы заправки заверили пожарных, что внутри нет ни автомобиля, ни взрыво-опасных веществ.

Впрочем, опасные горючие вещества там таки были. После того как пожар ликвидировали и спасатели разбирали конструкции и увидели, что прорвало металлическую бочку с маслом. Она была внутри гаража.

Огнеборец получил ожоги лица и предплечья. Он находится в ожоговом центре. Правоохранители открыли уголовное производство.

«Проверяли ему глаза, пострадали ли, будет ли он видеть или нет. Хотя глаза у него забинтованы, по словам врачей, видеть он будет. Это травма на работе, поэтому ведется расследование, если будет подтверждено, что он действовал правильно, то будет какая-то компенсация», - говорят коллеги пожарного.