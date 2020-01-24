В Одесской области сгорел автобус Нацгвардии (фото)

Пассажиров из горящего автобуса успели высадить.

В городе Рени на юге Одесской области сгорел автобус Национальной гвардии, солдат из него успели высадить.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел в центре города. Водитель оперативно успел высадить солдат, когда начал дымиться салон. В итоге автобус сгорел полностью, несмотря на то, что пожарное подразделение находится в нескольких метрах от происшествия.

В пресс-службе НГУ сообщили, что нацгвардейцы прибыли в Рени по запросу начальника ГУНП в Одесской области с целью усиления противодействия преступности в районе.

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"Въехав в город около 16:00, неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания транспортного средства устанавливаются", - сказано в сообщении.