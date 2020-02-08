На Львовщине в горах спасали 5 травмированных лыжников
12:06, 08 февраля 2020Происшествия
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Пострадавшими оказались жители Киева, Киевской области, Одессы и Днепра.
Среди травмированных двое детей / Фото УНИАН
В горах Львовской области спасатели оказывали помощь пятерым травмированным туристам-лыжникам.
Об этом сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.
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С травмами рук и ног в больницы госпитализировали трех взрослых и двух детей. Пострадавшими оказались жители Киева, Киевской области, Одессы и Днепра.
Как сообщал УНИАН, в селе Солонка Пустомытовского района Львовской области 42-летний житель Винницкой области жестоко изнасиловал местную жительницу.
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