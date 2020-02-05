В Николаеве молодчики жестоко избили пассажира автобуса (видео)

Открыто уголовное дело, нападавших ищет полиция.

В Николаеве в городском автобусе группа молодых людей набросилась на мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшего забрала “скорая”, нападавшие скрылись.

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Как говорится в сюжете ТСН, мужчину спасли пассажиры и контролер с водителем. Очевидцы выложили видео с нападением в сеть. На кадрах видно, как двое парней избивают мужчину ногами.

Контроллер Александр рассказывает, что вечером во время рейса в автобус зашла компания парней и девушек.

Вели они себя вызывающе, один постоянно кричал. Пассажир сделал замечание, а потому возник конфликт. Скоро двое парней с обеих сторон набросились на мужчину.

В салоне были преимущественно женщины. Они бросились разнимать драку. Водитель остановил автобус и открыл двери, чтобы обезопасить пассажиров. Парни сразу же убежали.

Описание злоумышленников передали патрульным, однако те никого не нашли.

Первую помощь пострадавшему оказал водитель, потом его забрала скорая. Сейчас мужчина на больничном, с журналистами не общается.

Потерпевший написал заявление в полицию. Там уже открыли уголовное производство.

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Ранее в Николаеве парень не захотел платить штраф за безбилетный проезд и на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса, спасаясь бегством от контролеров.