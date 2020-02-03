В Николаеве пассажир выпрыгнул из окна троллейбуса, спасаясь от контролеров (видео)

Парень боялся, что его оштрафуют за безбилетный проезд.

В Николаеве парень не захотел платить штраф за безбилетный проезд и на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса, спасаясь бегством от контроллеров.

Видео инцидента опубликовано на канале h.nikolaev в Instagram.

Предположительно, инцидент произошел 2 февраля.

В комментарии под видео отмечается, что парень увидел контролеров, которые зашли в троллейбус, и во время движения транспортного средства выпрыгнул из окна, боясь быть оштрафованным.

На видео зафиксирован момент, когда парень, проходя мимо двух сидящих девушек, подходит к окну движущегося троллейбуса и выпрыгивает.