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В Одессе пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за коронавируса (фото)

18:40, 02 февраля 2020
Общество
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Пользователь назвал решение администрации отеля дискриминацией / facebook.com/boris.barkar

Читайте такжеВ "Борисполе" приземлился первый самолет с украинскими туристами из КитаяКак передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

В частности, одессит Борис Баркар разместил в Facebook фотографию объявления, установленного на стойке регистрации.

«Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено», - говорится в объявлении на русском и английском языках.

Как поясняет Баркар, пятизвездочный отель «Калифорния», расположенный на улице Еврейской, отказывается заселять граждан Китая.

По его словам, по всей видимости, это связано с коронавирусом.

«Однако такое объявление выглядит как дискриминация», - написал Баркар.

Ранее УНИАН сообщал, как Израиль отказался пустить в страну рейс с группой китайцев.

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