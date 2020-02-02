В Одессе пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за коронавируса (фото)
В центре Одессы пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за коронавируса.
Читайте такжеВ "Борисполе" приземлился первый самолет с украинскими туристами из КитаяКак передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
В частности, одессит Борис Баркар разместил в Facebook фотографию объявления, установленного на стойке регистрации.
«Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено», - говорится в объявлении на русском и английском языках.
Как поясняет Баркар, пятизвездочный отель «Калифорния», расположенный на улице Еврейской, отказывается заселять граждан Китая.
По его словам, по всей видимости, это связано с коронавирусом.
«Однако такое объявление выглядит как дискриминация», - написал Баркар.
Ранее УНИАН сообщал, как Израиль отказался пустить в страну рейс с группой китайцев.