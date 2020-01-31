В Киеве неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП: полиция разыскивает водителя (фото, видео)

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и его сбил неизвестный автомобиль.

В Киеве разыскивают водителя, который накануне вечером насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Наезд произошел вблизи табачной фабрики. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков, сообщает ресурс Информатор.

Читайте такжеМчался по встречке: в Николаеве "Мерседес" насмерть сбил женщину (видео 18+)

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и его сбил неизвестный автомобиль. Такой вывод сделали исходя из травм, которые были характерны последствиям ДТП.

Когда приехали полицейские, то второго участника аварии — машины не нашли. Также нет и свидетелей аварии. На дороге остались лишь мелкие осколки стекол.

Где именно переходил дорогу погибший — неизвестно. Тело лежало в 25 метрах от пешеходного перехода. Предварительно, автомобиль двигался по Заболотного в сторону Столичного шоссе. Личность погибшего установлена. Ему было около 24 лет. Подробности происшествия устанавливаются.