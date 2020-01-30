Чиновники присвоили элитные земли в Конча-Заспе стоимостью почти миллиард гривень – СБУ

Должностные лица незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара.

Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда оценочной стоимостью почти 1 миллиард гривень, которые находятся в элитном районе под Киевом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеЛюди из окружения депутата Деркача бесплатно получили 42 гектара земли в Конча-Заспе - расследование (видео)Так, оперативники спецслужбы установили, что руководство районного отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели с государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара.

«Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения «озеро Конча» и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения», - говорится в сообщении.

По материалам Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, территориальным управлением ГБР в Киеве совместно со столичной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Печерским районным судом в городе Киеве наложены аресты на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 миллионов гривень, что не позволило злоумышленникам осуществить их перепродажу.

Сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ показала видео задержания организаторов двойного заказного убийства.