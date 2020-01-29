На Львовщине задержали контрабандиста с партией ветеринарных препаратов (фото)

Проверяется возможная причастность к незаконной деятельности служащих таможенного поста.

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала масштабный незаконный ввоз ветеринарных средств и препаратов через таможенный пост «Грушев» Галицкой таможни на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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«В ходе осмотра машины было изъято более 8 тысяч таблеток различных ветпрепаратов на общую сумму около 350 тысяч гривень. Продукция транспортировалась с сокрытием от таможенного контроля без соответствующих разрешительных документов и без уплаты предусмотренных действующим законодательством таможенных платежей и сборов», – отмечается в сообщении.

Согласно предварительным данным, только с начала года это транспортное средство уже шесть раз въезжало на территорию Украины. Сейчас проверяется возможная причастность к незаконной деятельности служащих таможенного поста «Грушев». Также решается вопрос о направлении материалов о вероятных противоправных действиях таможенников в территориальное управление ГБР во Львове для внесения сведений в ЕРДР.

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