В Киеве сразу два ДТП заблокировали движение трамваев: каких улиц избегать (фото)

Одна авария произошла возле площади Победы, вторая - в Шевченковском районе.

На дорогах столицы движение трамваев на двух улицах заблокировано из-за ДТП.

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Информацию об инцидентах опубликовал в Facebook проект dtp.kiev.ua. Так, авария произошла возле площади Победы, в районе ТЦ «Украина». Скоростной трамвай столкнулся с такси.

Еще одна авария произошла на улице Дмитривской, 80, в районе метро «Лукьяновская». В ДТП столкнулись сразу несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия на мосту имени Патона пострадали три человека.