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В Киеве сразу два ДТП заблокировали движение трамваев: каких улиц избегать (фото)

10:03, 29 января 2020
Происшествия
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В Киеве осложнилось движение трамваев / dtp.kiev.ua

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Информацию об инцидентах опубликовал в Facebook проект dtp.kiev.ua. Так, авария произошла возле площади Победы, в районе ТЦ «Украина». Скоростной трамвай столкнулся с такси.

Еще одна авария произошла на улице Дмитривской, 80, в районе метро «Лукьяновская». В ДТП столкнулись сразу несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия на мосту имени Патона пострадали три человека.

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