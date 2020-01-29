В Киеве сразу два ДТП заблокировали движение трамваев: каких улиц избегать (фото)
10:03, 29 января 2020Происшествия
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Одна авария произошла возле площади Победы, вторая - в Шевченковском районе.
В Киеве осложнилось движение трамваев / dtp.kiev.ua
На дорогах столицы движение трамваев на двух улицах заблокировано из-за ДТП.
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Информацию об инцидентах опубликовал в Facebook проект dtp.kiev.ua. Так, авария произошла возле площади Победы, в районе ТЦ «Украина». Скоростной трамвай столкнулся с такси.
Еще одна авария произошла на улице Дмитривской, 80, в районе метро «Лукьяновская». В ДТП столкнулись сразу несколько автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия на мосту имени Патона пострадали три человека.
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