В Черниговской области полиция расследует наличие запрещенной коммунистической символики в одном из ресторанов (фото)

Расследование начато по заявлению столичной журналистки. Указанное заведение "Хрущевка" в Прилуках работает уже почти 10 лет.

В Черниговской области полиция открыла уголовное производство из-за наличия коммунистической символики в ресторане города Прилуки.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно информации, правоохранители открыли уголовное производство по факту использования в интерьере одного из ресторанов Прилук советской символики и портретов коммунистических лидеров.

Информация о неправомерных действиях поступила в Прилуцкий отдел полиции от киевской журналистки. Заявительница сообщила о нарушении законодательства о декоммунизации, а именно, что в одном из заведений города была размещена коммунистическая символика.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Как передает корреспондент УНИАН, ресторан «Хрущевка» в Прилуках имеет в интерьере советскую символику, в том числе гербы и флаги бывших республик СССР, портреты Ленина, Сталина, Хрущева. Он работает в городе около 10 лет. Расположен в центре города в отдельном здании, пользуется популярностью среди молодежи. В январе этого года возмущаться советским интерьером прилуцкого ресторана стали и пользователи социальных сетей.