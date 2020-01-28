Стало известно о состоянии женщины, пытавшаяся сжечь себя в Одессе

У потерпевшей обожжено 30% поверхности тела. Женщина не является жительницей Одессы.

Женщина, которая вчера подожгла себя на улице в центре Одессы, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в мэрии города, 48-летняя пострадавшая, которая в понедельник вечером подожгла себя на улице Ольгиевской, 21, была доставлена в ожоговый центр городской клинической больницы №10.

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В настоящее время она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

По словам медиков, у потерпевшей обожжено 30% поверхности тела.

Как уточнил представитель мэрии, госпитализированная не является жительницей Одессы.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Приморском районе Одессы женщина подожгла себя на улице. По словам очевидцев, возле дома №21 по улице Ольгиевской женщина начала кричать, что устала жить и хочет покончить с собой. Затем подожгла себя и «буквально превратилась в живой факел».

Пламя удалось загасить выбежавшим на улицу жильцам, которые услышали крики.

Люди вызвали скорую помощь, которой и передали пострадавшую.