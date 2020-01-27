Полиция установила лиц, которые в 2014 году в Крыму похитили французского журналиста

Двум представителям незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма» заочно объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Полиция установила двух человек, которые в 2014 году в Крыму организовали похищение и незаконно удерживали оператора французского телеканала «CANAL+» Дэвида Жофрийо.

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Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе Виталия Стрижака.

В 2014 году оператор Дэвид Жофрийо, который освещал события на оккупированном полуострове, во время видеосъемки захвата боевиками украинских воинских частей был похищен. Представители незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма» согласились освободить Жофрийо в обмен на отснятый материал.

Полиция провела ряд оперативно-розыскных мероприятий и установила лиц, которые организовали похищение и незаконно удерживали иностранца. Правоохранители выяснили, что один из злоумышленников был командиром роты незаконного вооруженного формирования, другой - его заместителем.

Также следователи установили, что фигуранты активно участвовали в захвате полуострова Крым. В частности, они руководили действиями незаконно вооруженного формирования во время захвата админздания Верховной Рады АР Крым и разгона проукраински настроенных граждан, в результате чего погибли два человека. Также фигуранты блокировали и захватывали здание Главного управления одной из воинских частей. За «образцовую службу» боевики получили медали от представителей оккупационных властей.

Кроме того, по данным полиции, злоумышленники активно участвовали в оккупации территории Луганской области в составе террористической организации «ЛНР».

Фигурантам заочно объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Им грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.