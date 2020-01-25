Суд взял под стражу "охранника Кивы", который угрожал перерезать горло официантке

Мужчина взят под стражу в рамках открытого производства по ч.4 ст. 296 УКУ – хулиганство с применением оружия. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Полтаве суд взял под стражу мужчину, который угрожал перерезать горло работнице местного паба. Видео нападения, совершенного в декабре 2019 года, на днях разлетелось сетью.

О решении суда в Facebook вечером 24 января сообщил пресс-секретарь областной полиции Юрий Сулаев.

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«Полтавчанину, который угрожал ножом женщине в заведении питания судом избрана мера пресечения: "взятие под стражу" без права залога», – говорится в сообщении.

Мужчина взят под стражу в рамках открытого производства по ч.4 ст. 296 УКУ – хулиганство с применением оружия. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в одном из полтавских пабов посетитель угрожал персоналу ножом. В частности прикладывал холодное оружие к шее одной из работниц.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники заявляли, что нападавшим мог оказаться знакомый народного депутата Ильи Кивы и местный криминалитет Виталий Воробьев с прозвищем «Воробей».