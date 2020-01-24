Охранник Кивы угрожал перерезать горло официантке в полтавском пабе – СМИ (видео)

В комментарии журналистам Кива отрицает, что знаком с мужчиной на опубликованном видеоролике.

В одном из полтавских пабов посетитель угрожал персоналу ножом, а такоже прикладывал холодное оружие к шее одной из работниц. Местные СМИ со ссылкой на собственные источники заявляют, что нападавшим мог оказаться знакомый народного депутата Ильи Кивы и местный криминалитет Виталий Воробьев с прозвищем «Воробей».

Видео угроз появилось в Facebook 24 января. В полиции факт нападения подтверждают. По словам правоохранителей, преступление было совершено в декабре 2019-го.

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«Видео, которое обнародовали в сети, оно в полиции есть. Это событие имело место в декабре прошлого года в 20-х числах. По данному факту сотрудниками полиции открыто уголовное производство по ч. 4 статьи 296 уголовного кодекса Украины. Это хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы»,– рассказал Полтавским тротуарным новостям представитель областной полиции Юрий Сулаев.

Полиция до сих пор расследует обстоятельства происшествия.

Фото похожего из видеоролика мужчины вместе с Кивою опубликовало интернет-издание Полтавщина.

В комментарии журналистам Кива заявил, что не знает никакого Воробья, а только Джека Воробья (героя из «Пиратов Карибского моря – УНИАН).

Также депутат добавил, что у него никогда не было такого водителя (по данным некоторых СМИ мужчина был водителем Кивы – УНИАН). Что же касается охранников, то во время службы в МВД это были штатные сотрудники, ныне – внештатные, «которые не пьют, не нападают на людей, а действуют согласно уставу».

Впрочем, журналисты настаивают, что Кива все же знает Воробьева, который в свое время неофициально исполнял роль охранника.