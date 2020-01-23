Под Харьковской ОГА вечером жгли файеры: полиция завела дело (фото)

Вся акция продолжалась в течение 10 минут.

В Харькове вечером в четверг группа лиц совершила хулиганские действия под зданием областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковщины, около 18:30 в дежурную часть поступила информация о том, что к административному зданию по улице Сумской на автомобиле "Тойота" подъехала группа человек.

"Один из мужчин залез на крышу машины с плакатом в руках, другие – подожгли файеры. Вся акция продолжалась в течение 10 минут. На момент прибытия следственно-оперативной группы мужчины покинули место происшествия", - отмечают правоохранители.

Читайте такжеХотел привлечь внимание: на Одесщине пенсионер угрожал взорвать полицейский участок

По данному факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные к нему лица.

Как сообщал УНИАН, на днях в Харькове группа подростков устроила погром машин во дворе многоэтажки.