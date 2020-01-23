Подменил ноутбук: на Николаевщине сотрудник почты попался на хитрой афере

Сотрудник почты, имея доступ к складскому помещению, вскрыл посылку, положил вместо ноутбука бумагу формата А4 и отправил обратно продавцу.

В Николаевской области сотрудник «Новой почты» подменил ноутбук пачкой бумаги и «вернул» продавцу. В результате мошенник отделался штрафом.

Об этом «Фактам» сообщили в пресс-службе Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

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Инцидент случился два года назад, в начале февраля 2018 года. Специалист-оператор в ООО «Новая Почта» под чужой фамилией на электронном ресурсе заказал ноутбук Lenovo за 44 тысячи 468 гривень.

Продавец отправил ноутбук в Южноукраинское отделение ООО «Новая Почта». Сотрудник почты, имея доступ к складскому помещению, вскрыл посылку, положил вместо ноутбука бумагу формата А4 и отправил обратно продавцу.

В связи с этим было открыто уголовное производство. Обвиняемый признался в хищении и рассказал, что продал ноутбук.

Суд признал экс-сотрудника «Новой почты» виновным и оштрафовал его на 850 гривень. Также в пользу «Новой почты» взыскан причиненный ущерб в сумме 44 тысяч 468 гривень.

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