Украинец пытался незаконно вывезти в Беларусь предметы антиквариата (фото)

У контрабандиста изъяли три "георгиевских" креста и пять серебряных и медных монет Царской России.

Житель Житомирщины 19 января пытался вывезти в Беларусь предметы антиквариата, спрятав их в книгу-тайник.

Читайте такжеСБУ разоблачила двух мужчин, которые от имени журналиста присылали угрозы Генконсульству Польши во ЛьвовеКак сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк, вчера на Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили контрабанду культурных ценностей в Республику Беларусь.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра скупал у местных коллекционеров предметы старины для дальнейшей перепродажи за границу», – сказано в сообщении.

Мартынюк уточнила, что во время осмотра личных вещей контрабандиста, который ехал в поезде международного сообщения «Кишинев – Санкт-Петербург», на железнодорожной станции «Овруч» международного железнодорожного пункта пропуска «Выступовичи-Словечне» таможенного поста «Овруч» правоохранители обнаружили и изъяли восемь предметов антиквариата – три «георгиевских» креста и пять серебряных и медных монет Царской России.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Предметы контрабанды направлены на искусствоведческую экспертизу.

Сделку задокументировали сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с таможенниками и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ блокировала импорт брендовой одежды на миллионы долларов по заниженной стоимости.