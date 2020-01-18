Гость в кожаных перчатках: в Киеве при загадочных обстоятельствах погиб мужчина (видео)

Никто из местных жителей мужчину не опознал.

В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб мужчина.

Об этом сообщает Информатор.

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Труп молодого мужчины под окнами элитной многоэтажки по адресу бульвар Верховного Совета, 14б обнаружил дворник утром в субботу, 18 января.

Судя по опубликованным фото с места события, погибший был без верхней одежды и обуви, а на его руках были надеты перчатки.

Эксперты предполагают, что смерть наступила в результате падения с высоты, однако при каких обстоятельствах он упал и с какого этажа, на данный момент неизвестно.

Никто из местных жителей мужчину не опознал.

Как сообщал УНИАН, вечером в субботу, 11 января, во Львове из окна квартиры на четвертом этаже выпала 21-летняя девушка.