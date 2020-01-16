В Сумах женщину привалило мусором в собственной квартире – ее спасали копы (видео)

Выяснилось, что у женщины случился инсульт. Медики говорят, что ее жизнь спасло неравнодушие соседей и оперативность копов.

В Сумах патрульные освободили 75-летнюю пенсионерку из-под завалов хлама.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полицию вызвали соседи, когда бабушка, которая жила одна, три дня не выходила из собственной квартиры и не забирала пакеты с едой.

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Полицейские отверткой открыли дверь ее квартиры и ужаснулись увиденным: чтобы добраться до пострадавшей, пришлось расчистить проход от мусора. Под завалами увидели руку, которая шевелила пальцами. Но откликнуться женщина не могла, потому что была привалена хламом. Так и пролежала три дня.

Выяснилось, что у пенсионерки случился инсульт. Медики говорят, что ее жизнь спасло неравнодушие соседей и оперативность копов.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне обнаружили квартиру с мертвыми обитателями. В квартире обнаружили тела не только 61-летнего отца горожанина, но и 41-летнего брата его жены.