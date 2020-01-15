В Одесской области 19-летний парень изнасиловал женщину-инвалида

Свой поступок он объяснил тем, что пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

В Одесской области задержан 19-летний местный житель за изнасилование женщины с инвалидностью.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено накануне в Захарьевском районе.

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«Ночью 19-летний мужчина зашел в дом 37-летней женщины – инвалида 1-й группы и против воли вступил с ней в половую связь», - сообщили в главке.

Как уточнили в полиции, потерпевшая передвигается при помощи костылей.

Молодой мужчина в содеянном сознался. Свой поступок объяснил тем, что пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Заявительница прошла медицинское освидетельствование, изъятые с места происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.

«Подозреваемого, который два года назад уже попадал в поле зрения правоохранителей, доставили в Захарьевское отделение полиции», - сообщили в главке.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.