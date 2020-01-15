В Одессе не смог приземлиться Boeing 737 из Шарм-эль-Шейха
08:45, 15 января 2020Происшествия
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Видимость в зоне посадки была не более 200 метров, вертикальная видимость - не более 60 метров.
Иллюстрация REUTERS
В Одессе из-за плохой погоды не смог приземлиться Boeing 737 из Шарм-эль-Шейха.
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Об этом сообщает «Думская».
Погодные условия не дали приземлиться Boeing 737-800 украинской авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского Шарм-эль-Шейха.
«Переохлажденный туман при температуре воздуха минус два градуса по Цельсию - большая проблема для летчиков. Видимость в зоне посадки не более 200 метров, вертикальная видимость не более 60 метров, причем без прогноза на улучшение», - говорится в сообщении.
Пилоты лайнера не стали рисковать и направились на посадку в «Борисполь».
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