В Одессе не смог приземлиться Boeing 737 из Шарм-эль-Шейха

Видимость в зоне посадки была не более 200 метров, вертикальная видимость - не более 60 метров.

В Одессе из-за плохой погоды не смог приземлиться Boeing 737 из Шарм-эль-Шейха.

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Об этом сообщает «Думская».

Погодные условия не дали приземлиться Boeing 737-800 украинской авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского Шарм-эль-Шейха.

«Переохлажденный туман при температуре воздуха минус два градуса по Цельсию - большая проблема для летчиков. Видимость в зоне посадки не более 200 метров, вертикальная видимость не более 60 метров, причем без прогноза на улучшение», - говорится в сообщении.

Пилоты лайнера не стали рисковать и направились на посадку в «Борисполь».