В аэропорту "Одесса" из-за поломки самолета на ВПП отменен ряд рейсов

По предварительным данным, причиной вчерашнего ЧП с бортом Turkish Airlines стал сильный боковой ветер.

В международном аэропорту «Одесса» из-за вчерашней поломки самолета на взлетно-посадочной полосе отменены все рейсы до 18.00.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, причиной ЧП с бортом авиакомпании Turkish Airlines (рейс TK465), следовавшем из Стамбула в Одессу, по предварительным выводам специалистов, стал сильный боковой ветер (до 17 м/с).

«После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси. На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, сейчас в Одессу следуют инженеры вышеназванной авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна.

«Комиссия продолжает расследовать причины инцидента. В связи с этим, аэропорт приостановил воздушное движение до 18:00», - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в аэропорту, после того, как борт коснулся полосы, подул сильный боковой ветер и самолет выехал за пределы ВПП. «Передняя стойка шасси ехала по грунту, в результате чего сломалась.

Как сообщал УНИАН, в международном аэропорту «Одесса» начато расследование в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе второго за вчерашний день самолета международного сообщения. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, второе ЧП случилось 21 ноября, в 20:55 - рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП подломил переднюю стойку шасси.

На борту было 136 пассажиров. Вчера в связи со случившимся аэропорт «Одесса» приостановил полеты, как предполагалось, до часа ночи.

Кроме того, 21 ноября аэропорт приостанавливал полеты из-за неисправности самолета, совершавшего частный рейс в Дубай – в 11:21 по техническим причинам был прерван взлет самолета бизнес-авиации. В связи с этим аэропорт приостановил полеты с 12:27 до 14:00. На уточняющий вопрос УНИАН, имеет ли отношение к нештатной ситуации сильный порывистый ветер, в пресс-службе аэропорта ответили отрицательно.

У воздушного судна произошла поломка шасси – прерванный взлет привел к блокированию работы аэропорта.