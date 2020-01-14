Стало известно, почему смертельный рейс МАУ задержался перед вылетом

Сразу после сбития самолета в СМИ обсуждали задержку рейса.

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне рассказал, почему борт Boeing МАУ задержался в аэропорту Тегерана перед вылетом.

Борт задерживался по объективным причинам. Об этом Дыхне рассказал в интервью изданию "Левый берег".

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"Это нормальная, абсолютно штатная история. Было очень много багажа на рейсе, что не коррелировалось со взлетной массой самолета. Командир перед полетом принимает во внимание погодные условия, куда он летит, сколько ему нужно топлива. Он посчитал, что из-за лишнего багажа ему нужен запас топлива на две тонны больше. Он дал команду выгрузить лишний багаж, который долетел бы следующим рейсом", - рассказал Дыхне.

Напомним, сразу после сбития самолета в СМИ обсуждали задержку рейса.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.