Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: появилось видео пуска ракеты

Уточняется, что геолокация совпадает с местом предполагаемого попадания ракеты в самолет.

В сети появилось видео, на котором виден вероятный запуск ракеты военными формированиями Ирана. Возможно, именно эта ракета попала в украинский пассажирский самолет, который пролетал в небе над окрестностями Тегерана.

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Его обнародовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт, пишет 24 канал.

"На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Паранда запускает ракету", – отметил он.

Журналист уточнил, что геолокация совпадает с местом вероятного попадания ракеты в самолет.

Запуск ракеты, которая предположительно сбила самолет МАУ над Тегераном: видео

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Bellingcat сейчас изучает новое видео Триберта.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, расположено неподалеку от места, где был сбит самолет. Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", – рассказал в комментарии Укринформу основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент Ирана Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

При этом Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

По его словам, «в условиях угроз и запугивания иранской нации, которые поступали со стороны американского режима-агрессора после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ложный пуск привели к большой катастрофе».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.