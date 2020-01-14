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Сгорела база волонтеров-парамедиков "Ангелы Тайры" (фото, видео)

10:52, 14 января 2020
Происшествия
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Пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой / фото: Юлия Паевская/Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер и доброволец Юлия Паевская ("Тайра").

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«База Ангелов Тайры сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи», - написала она.

По словам Паевской, один из волонтеров получил незначительные ожоги, машины не повреждены. Причиной пожара она называет проблемы с проводкой.

«Спасибо пожарным за то, что осталось. Спасибо побратимам за самоотверженность. Помощь будет нелишней», - написала Паевская.

Базу парамедиков планируют восстановить.

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