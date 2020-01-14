Сгорела база волонтеров-парамедиков "Ангелы Тайры" (фото, видео)

По словам добровольца Юлии Паевской, один из волонтеров получил незначительные ожоги, машины не повреждены.

База волонтеров-парамедиков "Ангелов Тайры" сгорела в ночь на вторник, 14 января.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер и доброволец Юлия Паевская ("Тайра").

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«База Ангелов Тайры сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи», - написала она.

По словам Паевской, один из волонтеров получил незначительные ожоги, машины не повреждены. Причиной пожара она называет проблемы с проводкой.

«Спасибо пожарным за то, что осталось. Спасибо побратимам за самоотверженность. Помощь будет нелишней», - написала Паевская.

Базу парамедиков планируют восстановить.