Сгорела база волонтеров-парамедиков "Ангелы Тайры" (фото, видео)
10:52, 14 января 2020Происшествия
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По словам добровольца Юлии Паевской, один из волонтеров получил незначительные ожоги, машины не повреждены.
Пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой / фото: Юлия Паевская/Facebook
База волонтеров-парамедиков "Ангелов Тайры" сгорела в ночь на вторник, 14 января.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер и доброволец Юлия Паевская ("Тайра").
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«База Ангелов Тайры сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи», - написала она.
По словам Паевской, один из волонтеров получил незначительные ожоги, машины не повреждены. Причиной пожара она называет проблемы с проводкой.
«Спасибо пожарным за то, что осталось. Спасибо побратимам за самоотверженность. Помощь будет нелишней», - написала Паевская.
Базу парамедиков планируют восстановить.
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