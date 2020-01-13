В жутком ДТП на Днепропетровщине погибла целая семья, причина – скользкая дорога (фото)

Водитель внедорожника не справился с управлением и съехал в ставок.

Причиной аварии в Днепропетровской области, в результате которой утонуло авто с четырьмя людьми внутри, стала скользкая дорога.

Читайте такжеНа Киевщине произошло ДТП с пьяными подростками, есть жертвы (фото)Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением и съехал в ставок. В результате аварии погибли 37-летние супруги, их 14-летняя дочь и 38-летняя женщина.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагической аварии.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами. Предварительно автомобиль находился в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра.