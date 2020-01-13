В жутком ДТП на Днепропетровщине погибла целая семья, причина – скользкая дорога (фото)
14:54, 13 января 2020Происшествия
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Водитель внедорожника не справился с управлением и съехал в ставок.
Полиция устанавливает все обстоятельства трагической аварии / facebook.com/PoliceDnipro
Причиной аварии в Днепропетровской области, в результате которой утонуло авто с четырьмя людьми внутри, стала скользкая дорога.
Читайте такжеНа Киевщине произошло ДТП с пьяными подростками, есть жертвы (фото)Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением и съехал в ставок. В результате аварии погибли 37-летние супруги, их 14-летняя дочь и 38-летняя женщина.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагической аварии.
Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами. Предварительно автомобиль находился в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра.
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