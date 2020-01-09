Bellingcat предоставила доказательства того, что украинский Boeing сбила ракета (фото)

Bellingcat проанализировала появившееся в сети видео, на котором ракета попадает в самолет. Группа расследователей измерила время, которое понадобилось камере для того, чтобы зафиксировать звук взрыва, и оценила расстояние до места происшествия, сопоставив их с геолокационными данными видео и траекторией полета украинского рейса PS752.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Bellingcat в Facebook.

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"Мы проанализировали новое видео, которое, по все вероятности, показывает взрыв в воздухе в районе Тегерана. Мы установили геолокационные данные видео как западный Parand, пригород Тегерана, с координатами 35.489414, 50.906917. Камера направлена на северо-восток – что соответствует направлению траектории полета рейса PS752. Измеряя время, которой понадобилось камере для того, чтобы зафиксировать звук взрыва, мы оценили расстояние до места происшествия (красный круг) и сопоставили его с геолокационными данными видео и траекторией полета рейса PS752 (по данным FlightRadar24)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадение ракеты в украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января.

Позже The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.