Выронил кошелек: в Киеве задержали извращенца за попытку изнасилования

Закончить начатое преступнику помешал очевидец.

В Подольском районе Киева поздним вечером 8 января в одном из многоквартирных домов на улице Белицкой в помещении консьержа пытались изнасиловать женщину.

Об этом сообщает Информатор.

Читайте такжеВ Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал студенткуЗакончить начатое преступнику помешал парень, который зашел в парадное. Он увидел полуголого мужчину, который лежал на женщине и закрывал ей рот.

«Очевидец не растерялся, и начал стягивать мужчину. Испугавшись присутствия третьих лиц, нападающий убежал», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте преступления нападающий выронил кошелек, в котором находились его документы. Благодаря этому очевидец и его отец нашли подозреваемого и передали его полицейским.

Ранее УНИАН сообщал, как в Британии осудили аспиранта, который насиловал мужчин без сознания.