В Британии осудили аспиранта, который насиловал мужчин без сознания

В полиции заявили, что у них есть доказательства о 190 пострадавших от действий извращенца.

В Великобритании суд признал виновным Рейнхарда Синагу в 159 случаях сексуального насилия, из них – 136 случаев изнасилования против 48 мужчин.

Об этом пишет НВ.

Читайте такжеГрупповое изнасилование и убийство в Индии: полиция застрелила всех подозреваемых (фото)Отмечается, что 36-летнего аспиранта и гражданина Индонезии приговорили к пожизненному заключению.

Сінага заманивал мужчин из клубов Манчестера в свою квартиру, где предлагал наркотики, и пока они были без сознания, насиловал их и снимал это на телефон.

Некоторые пострадавшие не помнили того, что произошло, и узнали об изнасиловании только после того, как полиция показала им видео.

В полиции заявили, что имеют доказательства о 190 пострадавших от действий Синагу. Впрочем, пока не удалось установить личности всех пострадавших.

Судебный процесс над Синагу длился 18 месяцев, мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Представитель Королевской прокурорской службы Иен Раштон назвал Синагу «наиболее плодовитым насильником в британской юридической истории».

Ранее УНИАН сообщал, что ФБР назвало самого массового серийного убийцу, который убивал и рисовал портреты жертв.