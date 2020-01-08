Госавиаслужба с 9 января запретила полеты в воздушном пространстве Ирана

В Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции и специалисты для расследования причин катастрофы.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) запретила украинским авиакомпаниям с 9 января полеты в воздушном пространстве Ирана до выяснения причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы соболезнуем семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00.00 9 января 2020 года - до выяснения причин катастрофы. Госавиаслужба проведет внеплановую проверку состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Глава министерства сообщил, что, по предварительным данным, на рейс Тегеран-Киев было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

"Украинцев было 11. Это 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство пассажиров на борту были граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. В аэропорту "Борисполь" работают психологи и медики для оказания помощи семьям погибших", - сказал Криклий.

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Отмечается, что причины авиакатастрофы будут тщательно исследованы.

"Иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу. Украинский посол и консул тесно взаимодействуют с авиационными властями Ирана с целью оперативного выяснения причин катастрофы и репатриации тел погибших украинцев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции и специалисты для расследования причин катастрофы в составе пяти человек Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, двух специалистов Госавиаслужбы и трех представителей авиакомпании МАУ.

"Назвать причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров – 2 пассажира были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".