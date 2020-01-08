Арабское СМИ Al Hadath: украинский Боинг случайно сбили силы ПВО Ирана
08:34, 08 января 2020Происшествия
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Издание не ссылается на конкретный источник и не приводит дополнительной информации.
На борту, по предварительным данным, находились 167 пассажиров / MASH
Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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Об этом сообщает издание Al Hadath со штаб-квартирой в Аммане (Иордания).
Стоит отметить, что издание не ссылается на конкретный источник и не приводит никакой дополнительной информации.
#إيران — أنباء عن سقوط الطائرة الأوكرانية نتيجة إصابتها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ— الحدث (@AlHadath) January 8, 2020
Как сообщал УНИАН, в Тегеране упал украинский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 167 пассажиров. Самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины». По данным спасателей, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
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