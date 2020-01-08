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Арабское СМИ Al Hadath: украинский Боинг случайно сбили силы ПВО Ирана

08:34, 08 января 2020
Происшествия
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На борту, по предварительным данным, находились 167 пассажиров / MASH

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Об этом сообщает издание Al Hadath со штаб-квартирой в Аммане (Иордания).

Стоит отметить, что издание не ссылается на конкретный источник и не приводит никакой дополнительной информации.

Как сообщал УНИАН, в Тегеране упал украинский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 167 пассажиров. Самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины». По данным спасателей, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

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Теги: #авиакатастрофа#Иран#Боинг 737