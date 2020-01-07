"Ср*ная нация, войну развязали!": в Киеве мужчина унизил пассажиров маршрутки - произошла драка (фото, видео)

Словесная перепалка переросла в драку.

В Киеве в маршрутке, следующей по маршруту 903, неадекватный пассажир, которому не досталось сидячего места, устроил дебош.

Мужчина разразился оскорблениями в адрес украинцев. Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Telegram.

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"Заткните себе его в задний проход. Сколько езжу в этом движении, постоянно нет места! Вам оплачиваешь, а всем по барабану! Задолбали! У вас сейчас есть эта схема, а когда прикатит старость, по-другому запоете", – возмутился он.

Другие пассажиры сделали замечание мужчине, на что он ответил: "Вы – ср*ная нация! Дер*мище! Сидите, вонючки и чмошники! Войну развязали и сидите. Закройте паяльники! Кто вы такие?".

При этом он утверждал, что гражданин Украины и предлагал показать паспорт.

Его слова привели к массовой драке в маршрутке. Возмущенные пассажиры набросились на него.

Ранее в оккупированной Макеевке водитель маршрутки на глазах у пассажиров избил мужчину на костылях.