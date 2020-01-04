В Днепре змея заползла в частный дом (фото)
11:07, 04 января 2020Происшествия
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Спасатели выловили змею и выпустили ее за пределами города.
Змею нашли в одной из комнат дома / Фото: ГСЧС
В Днепре змея заползла в частный дом. Женщина обнаружила пресмыкающееся в одной из комнат.
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Об этом говорится в сообщении ГСЧС Днепропетровской области.
По прибытию к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что пресмыкающееся залезло в помещение жилого дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили змею и выпустили на волю за пределами города.
К работам привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Пресмыкающееся выловили и отпустили на волю за пределами города / Фото: ГСЧС
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