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В Днепре змея заползла в частный дом (фото)

11:07, 04 января 2020
Происшествия
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Змею нашли в одной из комнат дома / Фото: ГСЧС

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что пресмыкающееся залезло в помещение жилого дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили змею и выпустили на волю за пределами города.

К работам привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Пресмыкающееся выловили и отпустили на волю за пределами города / Фото: ГСЧС

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Теги: #фото#ДСНСпогода в Днепре