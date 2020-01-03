В клубе на Тернопольщине произошел взрыв, восьмеро детей в реанимации (фото)

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

На Тернопольщине в результате взрыва в районном клубе в реанимацию госпитализированы 8 несовершеннолетних.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 3 января около 18.30 на линию 102 поступило сообщение о том, что в селе Угринив Подгаецкого района в клубе прогремел взрыв и возник пожар.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, спасатели. Пожар удалось быстро локализовать.

В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в это время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольскую областной детскую клиническую больницу.

На месте инцидента продолжают работать взрывотехники и экстренные службы. По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне чрезвычайного происшествия газовики проводили газ в сельский совет, который находится рядом с клубом.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.