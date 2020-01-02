В Днепре за "минирование" вокзалов задержали мужчину - ему грозит до шести лет тюрьмы

48-летний местный житель сообщил о взрывчатке в первый день 2020 года.

В Днепре правоохранители задержали местного жителя за ложное сообщение о взрывчатке на вокзалах города.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о минировании Центрального вокзала города полиция получила 1 января. "На Главный железнодорожный и автовокзал сразу выехали полицейские вместе с работниками взрывотехнической службы и кинологами. Эксперты-взрывотехники обследовали помещения и прилегающую территорию двух вокзалов. Никаких взрывчатых и опасных устройств обнаружено не было. Эвакуация людей не проводилась", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленником оказался 48-летний мужчина, который без каких-либо причин сообщил о заминировании по собственному мобильному телефону. По факту внесены сведения в ЕРДР по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы

Как сообщал УНИАН, в Харькове телефонный террорист "заминировал" почти 200 зданий.