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В Одессе произошел пожар в общежитии: эвакуированы 50 человек, жертв нет

12:39, 01 января 2020
Происшествия
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В Одессе произошел пожар в общежитии / фото pixabay.com

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожарные получили сообщение о возгорании около 13:00. На месте выяснилось, что загорелся матрас в одной из комнат, пришлось эвакуировать полсотни человек.

"ГСЧС из соседних комнат спасены и выведены на свежий воздух три человека, из здания эвакуированы 50 человек по лестничным маршам. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание в электросети. Ущерб устанавливается. От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 47 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования.

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Теги: #пожар в Одессе#новости Одессыпогода в Одессе