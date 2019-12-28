По дороге в аэропорт "Борисполь" исчезли двое граждан Казахстана - полиция

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По дороге в международный аэропорт «Борисполь» исчезли двое граждан Казахстана.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В Подольское управление полиции от женщины поступило сообщение об исчезновении ее знакомого с девушкой. Заявительница добавила, что они должны были вылететь из аэропорта «Борисполь» домой в Казахстан, но на самолет не сели и на телефонные звонки не отвечают", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Киевщине пьяный мужчина забил до смерти своего 4-летнего сына

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что граждане Казахстана Денис Булгаков, 10 июня 1984 года рождения, и Ксения Шокарева, 2 июня 1996 года рождения, выселились из гостиницы в Подольском районе столицы, на такси выехали в направлении аэропорта «Борисполь».

Установив личность таксиста, полицейские опросили его и узнали, что пассажиры вышли на остановке общественного транспорта в поселке Гора Бориспольского района. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления любой информации по поводу возможного места нахождения без вести пропавших.

По данным полиции, девушка выглядела на 23-25 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, лицо овальное, карие глаза, волосы длинные темного цвета. Она была одета в черную куртку и джинсы синего цвета, при себе имела рюкзак бежевого цвета. Мужчина: на вид 35-37 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, карие глаза, короткие черные волосы, был одет в черную куртку, синие джинсы, при себе имел два больших чемодана желтого и синего цвета.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые располагают информацией о местонахождении указанных лиц, сообщить в дежурную часть Подольского управления полиции по круглосуточным телефонам: (044) 425-24-34 или 102.