В Харькове дворник нашел гранату в дереве

Боеприпас направили на экспертизу.

В Харькове в одном из дворов многоэтажного дома дворник нашел гранату в дереве.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в Шевченковском районе города 23 декабря. Мужчина рассказал, что обнаружил предмет, похожий на гранату во дворе дома на проспекте Науки.

"На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и патрульные полицейские. Следователем Шевченковского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Сам боеприпас оказался без запала: его изъяли и направили на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в школе нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой войны.