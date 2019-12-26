В Харькове известный сепаратист пришел на акцию националистов – его отогнали зеленкой (фото)

Во время Революции Достоинства мужчина активно поддерживал действия антимайдана, а потом сбежал в Россию. Задержали Бородавку сотрудники СБУ в Борисполе.

В Харькове облили зеленкой местного сепаратиста Андрея Бородавку, когда тот пришел на акцию протеста националистов к ОГА.

Об этом сообщает в Facebook организация Фрайкор.

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«Журналист» антимайдана Андрей Бородавка решил сегодня наведаться на акцию патриотических организаций под Харьковской ОГА, но ему объяснили, что таким как он нечего там делать, после чего его лицо изменило свой цвет», – говорится в сообщении.

Как пишет Харьковский курьер, ранее мужчине сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. В 2016 году суд приговорил Бородавку к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Во время Революции Достоинства мужчина активно поддерживал действия антимайдана, а потом сбежал в Россию. Задержали Бородавку сотрудники СБУ в Борисполе.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина кавказской национальности и с надписью «RUSSIA» на куртке унизил местную жительницу, потому что она общалась на украинском.