В Харькове известный сепаратист пришел на акцию националистов – его отогнали зеленкой (фото)
В Харькове облили зеленкой местного сепаратиста Андрея Бородавку, когда тот пришел на акцию протеста националистов к ОГА.
Об этом сообщает в Facebook организация Фрайкор.
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«Журналист» антимайдана Андрей Бородавка решил сегодня наведаться на акцию патриотических организаций под Харьковской ОГА, но ему объяснили, что таким как он нечего там делать, после чего его лицо изменило свой цвет», – говорится в сообщении.
Как пишет Харьковский курьер, ранее мужчине сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. В 2016 году суд приговорил Бородавку к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.
Во время Революции Достоинства мужчина активно поддерживал действия антимайдана, а потом сбежал в Россию. Задержали Бородавку сотрудники СБУ в Борисполе.
Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина кавказской национальности и с надписью «RUSSIA» на куртке унизил местную жительницу, потому что она общалась на украинском.