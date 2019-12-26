В Харькове полиция обнаружила гаражный бокс, в котором нелегально тоннами разливали спирт (фото)

Правоохранители изъяли 12 тонн спирта.

Сотрудники полиции начали проверку объектов возможного незаконного оборота спирта - складов, баз, гаражных кооперативов и других заведений. В Харькове в гаражном боксе обнаружили нелегальный мини-завод по разливу спирта, которого изъяли 12 тонн.

"Сотрудники следственного управления, отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции выявили гаражный бокс, в котором незаконно осуществлялся разлив спирта. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости", - сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Следователь открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Правоохранители устанавливают причастных к нелегальному бизнесу людей.

Отметим, что профилактические мероприятия по противодействию нелегальному обороту спирта и ликеро-водочных изделий продолжаются во всех регионах Украины.