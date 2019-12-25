Избиение военнослужащей в Одесской области: стали известны подробности

Сейчас Наталья Кулиш проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины в Одессе.

В Одесской области женщину-военнослужащую избили сослуживцы за протесты против действий руководства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила сама потерпевшая Наталья Кулиш, которая сейчас проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (Одесса).

Кулиш служит в военной части А-3438 в поселке Красноселка Лиманского района.

Она утверждает, что причиной конфликта стал ее открытый протест против действий руководства, представители которого, как она утверждает, без документального оформления организовали вывоз продуктов питания из части.

Также, по ее словам, военнослужащих принуждают (в частности, ее, хотя у нее другая специализация) проводить в части ремонтные работы без соответствующих официальных приказов.

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Военнослужащая утверждает, что имеет место ряд других нарушений, против чего она пыталась протестовать.

В результате избиения Кулиш получила сотрясение головного мозга, у нее выбиты два передних зуба, другие травмы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 декабря, министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook сообщил, что в Одесской области на территории одной из воинских частей избита женщина-военнослужащая.

Он заявил, что берет дело под личный контроль, отметив, что с рабочим визитом в Одессе сейчас находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.