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В Фастове многодетная мать убила своего новорожденного ребенка

09:36, 23 декабря 2019
Происшествия
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Полиция начала досудебное расследование \ facebook.com/mvs.gov.ua

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Инцидент произошел в общежитии, где живет роженица.

По данным полиции, многодетная мать 1988 года рождения родила девочку. После этого женщина завернула живого ребенка в ткань и вынесла в лесопосадку, где в последствии и было обнаружено тело младенца.

Полиция начала досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка.

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Теги: #убийство#новорожденныепогода в Киеве