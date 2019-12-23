В Фастове многодетная мать убила своего новорожденного ребенка

По данным полиции, многодетная мать 1988 года рождения родила девочку.

В Фастове Киевской области женщина самостоятельно родила, затем убила своего младенца.

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Инцидент произошел в общежитии, где живет роженица.

По данным полиции, многодетная мать 1988 года рождения родила девочку. После этого женщина завернула живого ребенка в ткань и вынесла в лесопосадку, где в последствии и было обнаружено тело младенца.

Полиция начала досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка.