В Фастове многодетная мать убила своего новорожденного ребенка
09:36, 23 декабря 2019Происшествия
102 0
По данным полиции, многодетная мать 1988 года рождения родила девочку.
Полиция начала досудебное расследование \ facebook.com/mvs.gov.ua
В Фастове Киевской области женщина самостоятельно родила, затем убила своего младенца.
Читайте такжеВ Николаеве на автобусной остановке нашли новорожденную девочку
Инцидент произошел в общежитии, где живет роженица.
По данным полиции, многодетная мать 1988 года рождения родила девочку. После этого женщина завернула живого ребенка в ткань и вынесла в лесопосадку, где в последствии и было обнаружено тело младенца.
Полиция начала досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter